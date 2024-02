Neway Valve Aktie: Das ist die Höhe!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Neway Valve Suzhou betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 18,01 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI neutral und wird daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten beiden Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,21 Prozent, was 38,56 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -20,55 Prozent erzielt Neway Valve Suzhou eine Überperformance von 39,76 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht auf Basis der letzten 200 Handelstage. Der 50-Tages-Durchschnitt zeigt jedoch eine Überperformance von 7,38 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

Insgesamt wird Neway Valve Suzhou daher aufgrund der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung mit einem positiven Rating von "Gut" bewertet.