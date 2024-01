Neway Valve Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf eine Skala von 0 bis 100. Für die Neway Valve Suzhou-Aktie beträgt der RSI 27,16, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 45,71, was zu einer "Neutral"-Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Industrie" hat die Neway Valve Suzhou-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 78,11 Prozent erzielt, was 76,52 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 1,72 Prozent, und die Aktie übertrifft diesen Wert um 76,4 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz um die Neway Valve Suzhou-Aktie zeigen eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 14,06 CNH verläuft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 14,09 CNH, was einer Abweichung von +0,21 Prozent entspricht. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich eine Differenz von +2,32 Prozent und somit ein "Neutral"-Signal. Basierend auf beiden Zeiträumen lautet die Gesamtbewertung daher "Neutral".