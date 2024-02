Neway Aktie: So schnell kann es gehen

Die Dividendenpolitik von Neway erhält von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -11,85 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Neway bei -31,47 Prozent, was mehr als 23 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Bereich der "Kommerziellen Dienstleistungen & Supplies" liegt die Rendite von Neway mit -24,31 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Neway festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der Wert von 40 zeigt an, dass die Neway-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage erhält die Aktie einen Wert von 52, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung von "Neutral".