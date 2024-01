Neway Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) für die Neway-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI hat einen Wert von 33, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 53,73 liegt, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Dividenden liegt Neway mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies (10,53 %) niedriger. Die Differenz von 10,53 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Aktienkurs von Neway zeigt in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,25 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" eine Underperformance von -6,38 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Neway um 10,2 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Neway beträgt 4, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 209 eine Unterbewertung zeigt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.