Newag Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die technische Analyse zeigt, dass die Newag-Aktie derzeit 21,7 PLN beträgt, was 0,65 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung als "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet wird die Aktie jedoch positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +12,67 Prozent liegt. Damit wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Analyse der Stimmung in sozialen Medien zeigt eine neutrale Einschätzung, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daraus ergibt sich ebenfalls eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Newag-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie daher in diesem Punkt unserer Analyse als "Schlecht" bewertet.