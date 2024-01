Newag Aktie: Bitte unbedingt beachten

Der Relative Strength Index (RSI) für die Newag-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 60, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 71,64, was auf eine Überkaufung hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen neutral waren. An vier Tagen war die Stimmung negativ, während positive Diskussionen seltener vorkamen. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Newag bei 19,51 PLN verläuft, was zu einer positiven Bewertung führt. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 20,9 PLN beträgt +7,12 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 21,84 PLN, was einer Differenz von -4,3 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Newag-Aktie haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Es gab keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussionen in den sozialen Medien. Zusammenfassend erhält die Newag-Aktie daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment und dem Buzz.