New Zealand Oil and Gas Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von New Zealand Oil & Gas als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die New Zealand Oil & Gas-Aktie beträgt 40, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der Wert für den RSI25 liegt bei 36,36, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung in diesem Zeitraum führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der New Zealand Oil & Gas derzeit bei 0,37 AUD. Dadurch erhält die Aktie die Einstufung "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 0,43 AUD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +16,22 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 0,4 AUD liegt, ergibt sich eine Differenz von +7,5 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal gewertet wird. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber New Zealand Oil & Gas eingestellt waren. Es gab sechs positive und fünf negative Tage, sowie zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält New Zealand Oil & Gas daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven bei New Zealand Oil & Gas festgestellt werden. Dies zeigt sich in einer höheren Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien. Zusammengefasst erhält New Zealand Oil & Gas für diese Stufe daher ein "Gut" in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.