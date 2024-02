New Zealand Oil and Gas Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Carbon Streaming":

Die Anleger-Stimmung bei New Zealand Oil & Gas ist neutral, wie aus den Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem negative Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Aus technischer Sicht wird die New Zealand Oil & Gas-Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 0,36 AUD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,37 AUD lag. Dies entspricht einem Unterschied von +2,78 Prozent.

Die einfache Charttechnik ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs sowohl nahe dem 200-Tages-Durchschnitt als auch dem 50-Tages-Durchschnitt liegt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz zeigt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die New Zealand Oil & Gas-Aktie einen Wert von 100 für den RSI7 (sieben Tage) und einen Wert von 38,46 für den RSI25 (25 Tage). Dies führt zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis schlechte Bewertung für die New Zealand Oil & Gas-Aktie in Bezug auf die Anleger-Stimmung, die technische Analyse, das Sentiment und den Relative Strength Index.