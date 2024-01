New Zealand Oil and Gas Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die New Zealand Oil & Gas-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,36 AUD gehabt, während der aktuelle Kurs bei 0,34 AUD liegt, was einer Abweichung von -5,56 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,36 AUD unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält das Unternehmen insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die New Zealand Oil & Gas-Aktie beträgt aktuell 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt jedoch bei 100, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher wird das Wertpapier abweichend als "Schlecht" eingestuft. Die Analyse der RSIs führt somit zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von New Zealand Oil & Gas bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment zeigt vor allem und mehrheitlich negative Meinungen in den sozialen Medien. In den vergangenen Tagen wurde sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um New Zealand Oil & Gas beschäftigt, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "Neutral".