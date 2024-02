New Zealand Oil and Gas Aktie: Füße still halten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für die New Zealand Oil & Gas-Aktie zeigt der RSI aktuell einen Wert von 100, was auf eine Überkaufssituation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der Betrachtung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 62, was als "Neutral" interpretiert wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die RSI.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der New Zealand Oil & Gas verläuft bei 0,36 AUD, was der Aktie eine "Neutral"-Einstufung einbringt. Dies liegt daran, dass der Aktienkurs mit 0,37 AUD einen Abstand von +2,78 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung, da der GD50 aktuell bei 0,37 AUD liegt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Diskussionen der vergangenen Wochen haben vor allem positive Themen hervorgebracht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung für die New Zealand Oil & Gas-Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die New Zealand Oil & Gas-Aktie, basierend auf verschiedenen technischen Indikatoren und der Anleger-Stimmung in den sozialen Medien.