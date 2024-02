New Zealand Kinglmon Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von New Zealand King Salmon Investments wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat im Netz eine mittlere Diskussionsintensität hervorgebracht, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt wird New Zealand King Salmon Investments in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 85,71 Punkten, was bedeutet, dass die New Zealand King Salmon Investments-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei New Zealand King Salmon Investments in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionen der vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt.

In der technischen Analyse wird die New Zealand King Salmon Investments auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,2 AUD, womit der Kurs der Aktie um +27,5 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,24 AUD, was einer Abweichung von +6,25 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls ein "Gut"-Wert. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.