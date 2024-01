New Zealand Kinglmon Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI für New Zealand King Salmon Investments liegt bei 57,14, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beträgt 38,46, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,19 AUD für den Schlusskurs der New Zealand King Salmon Investments-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,225 AUD, was einem Unterschied von +18,42 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,2 AUD liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt bei +12,5 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von New Zealand King Salmon Investments die übliche Aktivität nicht übersteigt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien ergab, dass die Anleger die New Zealand King Salmon Investments in den vergangenen zwei Wochen als neutral bewertet haben. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren überwiegend neutral, was zu einer Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Neutral" führt. Somit erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.