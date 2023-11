New Yorker Hypothekenfirma: Quartalszahlen und Prognosen im Fokus bei Anlegern

In weniger als vier Monaten wird das in New York ansässige Hypothekenunternehmen seine Quartalszahlen für das vierte Quartal bekannt geben. Anleger sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen sie erwarten können. Außerdem stellt sich die Frage, wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Nur noch 107 Tage bis zur Bekanntgabe der Quartalszahlen! Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt derzeit 724,48 Millionen Euro. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Datenanalysen wird erwartet, dass der Umsatz gegenüber dem Vorquartal leicht rückläufig sein wird. Im vierten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 24,30 Millionen Euro, während nun ein Rückgang um -398,06 Prozent auf -72,42 Millionen Euro erwartet wird. Auch der bisherige Verlust soll voraussichtlich um +104,70 Prozent zurückgehen und sich auf -19,86 Millionen Euro belaufen.

Die Prognosen für das kommende Jahr sind eher pessimistisch: Die Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz um -398,06 Prozent zurückgehen und der Gewinn um +104,70 Prozent auf -155,37 Millionen Euro sinken wird. Der Gewinn blieb weiterhin positiv und könnte im Vergleich zum Vorjahr (318 Mio.EUR) bei etwa -155 Mio.EUR liegen.

Einige Aktionäre zeigen allerdings kein vorzeitiges Interesse an den Schätzungen zu den Quartalszahlen. In den letzten 30 Tagen ist der Kurs um -4,86 Prozent gefallen.

Analysten sehen den Aktienkurs auf Sicht von 12 Monaten bei 10,87 EUR. Das würde eine Gewinnsteigerung von +47,64 Prozent bedeuten. Anleger, die jetzt noch einsteigen wollen, können laut Expertenschätzungen mit einem Gewinn von +47,64 Prozent innerhalb eines Jahres rechnen.

Die Charttechnik zeigt einen stark negativen Trend für Mortgage. Der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Tage bietet keine Unterstützung.

Es bleibt abzuwarten, wie sich das Unternehmen weiterentwickeln wird und ob die Prognosen eintreffen werden. Die Quartalsbilanz wird wichtige Informationen für Aktionäre liefern und vielleicht neue Chancen eröffnen.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Mortgage-Analyse von 05.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Mortgage jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Mortgage Aktie

Mortgage: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...