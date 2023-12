New York Times verklagt OpenAI und Microsoft: Urheberrechtsstreit um ChatGPT entbrannt

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

In einem beispiellosen Schritt hat die "New York Times" als erste bedeutende US-Zeitung Klage gegen die Software-Giganten OpenAI und Microsoft eingereicht, im Fokus steht dabei der KI-Chatbot ChatGPT.

Die renommierte "New York Times" hat als erste große amerikanische Zeitung rechtliche Schritte gegen die Software-Unternehmen OpenAI und Microsoft eingeleitet. Grund für die Klage ist der von OpenAI entwickelte KI-Chatbot ChatGPT, für dessen Entwicklung die Firma laut "New York Times" Wissen aus Millionen Artikeln des Blattes verwendet hat.

Dies sei auf Kosten der Zeitung geschehen und habe zur Entstehung eines lukrativen Geschäfts geführt. Die "New York Times" fordert daher eine Schadensersatzzahlung in Milliardenhöhe und will mit der Klage die Verantwortlichen für ihre rechtswidrigen Handlungen zur Rechenschaft ziehen.

KI-Chatbots, wie der in Frage stehende ChatGPT, basieren auf Methoden der Künstlichen Intelligenz und haben die Fähigkeit, menschliche Denkprozesse auf Computer zu übertragen. Sie sind in der Lage, Text-Dialoge zu führen und Aufgaben zu erledigen, indem sie auf ein immense Datenmenge zugreifen.

ChatGPT, unterstützt von Microsoft, sorgte vor etwas mehr als einem Jahr für Furore und schürte Erwartungen an eine digitale Utopie, aber auch Ängste vor einem möglichen Auslöschen der Menschheit. OpenAI wurde dadurch zum begehrtesten Start-up der Welt, mit einem geschätzten Wert von 80 Milliarden Dollar. Dies brachte auch Schwergewichte der Tech-Branche wie Google und Meta (ehemals Facebook) unter Druck.

Der Erfolg von ChatGPT beruht auf seiner Fähigkeit, Antworten zu liefern, die kaum von menschlichen Antworten zu unterscheiden sind. Dafür hat OpenAI den Chatbot mit einer enormen Menge an Informationen aus dem Internet gefüttert - von Foreneinträgen über Firmenwebsites bis hin zu journalistischen Artikeln, darunter auch solche der "New York Times".

Aus diesem Grund sieht sich das Blatt nun gezwungen, rechtlichen Schutz zu suchen und fordert eine Entschädigung für die widerrechtliche Verwendung ihrer wertvollen Werke.

Sollte die Klage erfolgreich sein, könnte dies möglicherweise als Präzedenzfall für weitere Medienunternehmen dienen, die sich von der Nutzung ihrer Inhalte durch KI-Chatbots betroffen fühlen. Die Aktie von Microsoft verzeichnete im NASDAQ-Handel zeitweise einen Verlust von 0,41 Prozent auf 373,14 US-Dollar. Es bleibt abzuwarten, ob und wie die Medienbranche auf diese Entwicklung reagieren wird.

Nachricht im Orginal