New York: Technologie „Made in Austria“ erobert den Big Apple

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Finanztrends Video zu Apple



mehr >

Wien/New York (ots) -- Wichtigster Verkehrsknotenpunkt der USA profitiert von barrierefreiem Mautsystem- Kapsch gewinnt Preis für Projekt des Jahres 2022 der Intelligent Transportation Society New YorkKapsch TrafficCom gibt die Fertigstellung eines neuen Mautsystems für vier Brücken und zwei Tunnel zwischen New York und New Jersey bekannt. Der letzte Abschnitt des Projekts, für den die Port Authority of New York and New Jersey und Kapsch TrafficCom den ITS NY Project of the Year 2022-Preis gewannen, ging am 11. Dezember in Betrieb.Mit dem neuen System kann der Knotenpunkt mit dem höchsten Verkehrsaufkommen in den Vereinigten Staaten bargeldlos passiert werden. Damit können Millionen von Autofahrern, die die Tunnel oder Brücken nach New York verwenden, ohne Stopp an den Mautstellen vorbeifahren.„Dieses neue System ist ein Gewinn für alle Autofahrer, die unsere Brücken und Tunnel benutzen“, kommentiert Port Authority Executive Director Rick Cotton. „Damit sparen sie wertvolle Zeit im täglichen Pendelverkehr, die Zahl der Unfälle auf den Straßen wird reduziert und die Emissionen der Fahrzeuge, die sonst an den Mautstellen warten, um bar zu bezahlen, werden verringert."JB Kendrick, Präsidentin bei Kapsch TrafficCom USA, ergänzt: „Mit der Inbetriebnahme des Systems für den Lincoln Tunnel haben wir sechs Jahre unermüdlicher Arbeit abgeschlossen, um die bargeldlose Durchfahrt zwischen New York und New Jersey zu ermöglichen. Ich möchte dem Team für seinen Einsatz danken und natürlich auch der Port Authority für die hervorragende Zusammenarbeit."Das neue Mautsystem umfasst den Lincoln Tunnel, den Holland Tunnel, die George Washington Brücke sowie drei weitere Brücken zwischen New Jersey und Staten Island.Mehr Infos: Presse | Kapsch TrafficComKapsch TrafficCom ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für nachhaltige Mobilität, mit Projekterfolgen in mehr als 50 Ländern. Innovative Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut, Mautdienstleistungen, Verkehrsmanagement und Demand Management tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei.Mit One-Stop-Shop-Lösungen deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette der Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen.Kapsch TrafficCom, mit Hauptsitz in Wien, verfügt über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern und notiert im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG). Im Geschäftsjahr 2021/22 erwirtschafteten 4.220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von rund EUR 520 Mio.Pressekontakt:Sandra BijelicHead of Corporate CommunicationsKapsch TrafficCom AGAm Europlatz 2, 1120 Vienna, AustriaP +43 664 628 1720sandra.bijelic@kapsch.netOriginal-Content von: Kapsch TrafficCom AG, übermittelt durch news aktuell