New World DevelopmentADR Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die Diskussionen rund um New World Development auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den beiden vergangenen Wochen häuften sich insgesamt die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Aufgrund dieser gemischten Signale stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Im zurückliegenden Zeitraum konnten sechs Handelssignale ermittelt werden, davon 6 Schlecht-Signale und 0 Gut-Signale, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von New World Development bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die New World Development-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der New World Development-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 16,91 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 11,78 HKD liegt, was einer Abweichung von -30,34 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (13,44 HKD) weicht mit einer Abweichung von -12,35 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt ab, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die New World Development-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass der RSI der New World Development mit einer Ausprägung von 25,76 eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25 beläuft sich auf 71,86, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Schlecht" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral".