New World Dev.co.-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der New World Development derzeit neutral bewertet wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die New World Development-Aktie beträgt 84,35, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 58,35 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung rund um die Aktie von New World Development eher unterdurchschnittlich ist. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität deuten auf eine "Schlecht"-Bewertung hin. Allerdings ist die Rate der Stimmungsänderung zum Positiven hin, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmung ein "Gut"-Rating gegeben.

Aus technischer Sicht ist die New World Development-Aktie derzeit -11,97 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage wird ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung vorgenommen, da die Distanz zum GD200 bei -38,01 Prozent liegt.

Die Anleger-Stimmung ist in den sozialen Medien als eher neutral zu bewerten. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um die Aktie diskutiert. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen ergab insgesamt eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Darüber hinaus wurden 3 "Gut"-Signale und keine "Schlecht"-Signale identifiziert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung für die Aktie der New World Development.