New World Dev.co. Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Relative Strength Index (RSI) für die New World Development liegt bei 44,76, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich aus dem RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und einen Wert von 61 für die New World Development zeigt. Auch dies deutet auf eine neutrale Situation hin.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der New World Development verläuft aktuell bei 14,79 HKD. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 9,79 HKD aus dem Handel ging, was einem Abstand von -33,81 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich mit einem Niveau von 10,65 HKD eine negative Differenz von -8,08 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Insgesamt ergibt sich daher laut technischer Analyse eine negative Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist hingegen besonders positiv. In den letzten beiden Wochen überwogen die positiven Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Auch die Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt hingegen eine negative Entwicklung. Die Diskussionsintensität ist rückläufig und die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ. Dadurch ergibt sich eine insgesamt negative Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung der New World Development-Aktie, wobei die Anleger-Stimmung positiv, die technische Analyse jedoch negativ ausfällt.