New World Dev.co. Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein gängiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI der New World Development liegt bei 25,76, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 71,86, was für 25 Tage eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem neutralen Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der New World Development-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 16,91 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 11,78 HKD weicht somit um -30,34 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (13,44 HKD) weicht mit -12,35 Prozent Abweichung negativ vom letzten Schlusskurs ab. Somit erhält die Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Anlegerstimmung gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass die Aktie tendenziell keine übermäßige Beachtung erfährt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Meinungen über das Unternehmen vorherrschten, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergeben sich sechs "Schlecht"-Signale und kein "Gut"-Signal, was zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammenfassend ist die Aktie von New World Development aus Sicht der Anlegerstimmung als "Neutral" einzustufen.