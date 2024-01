New World Dev.co. Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die New World Development-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 16,62 HKD aufgewiesen, während der aktuelle Kurs bei 11,24 HKD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -32,37 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 13,1 HKD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -14,2 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher eine "Neutral"-Einstufung erfährt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit für New World Development in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) zeigt einen Wert von 74 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überbewertung der Aktie hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (60,7) zeigt jedoch, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für New World Development.

Die Anleger-Stimmung bei New World Development in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Insbesondere negative Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen Tagen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 2 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich damit zum Punkt Anleger-Stimmung eine Einschätzung als "Neutral".

New World Dev.co. kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich New World Dev.co. jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen New World Dev.co.-Analyse.

New World Dev.co.: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...