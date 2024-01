New World Department Store China, tut es schon wieder!

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben eine bedeutende Auswirkung auf das aktuelle Bild einer Aktie. In den vergangenen vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild der New World Department Store China Aktie festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einem insgesamt neutralen Rating führt.

Hinsichtlich des Aktienkurses hat die New World Department Store China in den letzten 12 Monaten eine Performance von -52,94 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -4,1 Prozent gefallen, was bedeutet, dass die New World Department Store China Aktie eine Underperformance von -48,84 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von 4,12 Prozent im letzten Jahr, wobei die New World Department Store China Aktie um 57,06 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der New World Department Store China Aktie aktuell einen Wert von 220,86 auf, was 453 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Multiline-Einzelhandel) von 39 liegt. Dies deutet auf eine Überbewertung der Aktie hin, weshalb sie auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine Dividendenrendite von 0 % für die New World Department Store China Aktie, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Multiline-Einzelhandel") von 5,27 %. Mit einer Differenz von lediglich 5,27 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.