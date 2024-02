New World Department Store China Aktie: Was kann da noch kommen?

Die technische Analyse der New World Department Store China-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,58 HKD lag. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs bei 0,35 HKD, was einer Abweichung von -39,66 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" auf dieser Basis. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,38 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-7,89 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In fundamentalen Aspekten beträgt das KGV der Aktie aktuell 220,86, was 480 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt und die Aktie somit aus heutiger Sicht überbewertet erscheinen lässt. Daher erhält New World Department Store China auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.