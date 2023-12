New World Cobalt Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

In den letzten zwei Wochen wurde New World von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Wert befasst haben, führten zu diesem Schluss. Darüber hinaus wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher die Einstufung "Gut" zu. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis einen Wert von 71,43 Punkten, was darauf hindeutet, dass New World momentan überkauft ist. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird New World derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,04 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,036 AUD liegt, was einer Abweichung von -10 Prozent entspricht. Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein Wert von 0,03 AUD, was einer Abweichung von +20 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung als "Neutral".

Eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven wurde in den letzten Wochen bei New World festgestellt. Dies führt zu einer Bewertung dieses Kriteriums als "Gut". In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält New World für diese Stufe daher ein "Gut".