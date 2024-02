New World Cobalt Aktie: Nach so langer Zeit …

Der Relative Strength-Index der Aktie der New World zeigt einen neutralen Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und weist diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die New World-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 55,56 und ein Wert für den RSI25 von 58,54, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die Stimmung rund um die Aktie lässt sich neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Kommentare auf sozialen Plattformen waren überwiegend positiv, allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die New World derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 0,03 AUD, was einer Abweichung von +20 Prozent vom Kurs der Aktie (0,036 AUD) entspricht. Der GD50 beträgt 0,04 AUD, was einer Abweichung von -10 Prozent entspricht und daher als "Schlecht"-Wert gilt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Das Sentiment und Buzz rund um die Aktie werden anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Beitragsanzahl zeigte eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von New World bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" zugeordnet.

New World Cobalt kaufen, halten oder verkaufen?

