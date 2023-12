New World Cobalt Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

In den letzten Wochen konnte bei New World eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu positiven Themen festgestellt wurde. Daher wird das Sentiment als "Gut" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsstärke gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält New World daher eine Bewertung von "Gut" in diesem Bereich.

Die Mehrheit der privaten Anleger in den sozialen Medien bewertete New World in den letzten zwei Wochen als besonders positiv. Dies basiert auf der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen. Zudem wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für New World beträgt aktuell 71,43 Punkte, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder eine Überkauft- noch Überverkauft-Situation, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird der RSI als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt eine gemischte Bewertung. Der GD200 verläuft bei 0,04 AUD, während der Aktienkurs bei 0,036 AUD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 liegt bei 0,03 AUD, was einer Abweichung von +20 Prozent entspricht und daher als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung.