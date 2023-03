New Work - Der Weg zur Full Digital Company

Weitere Suchergebnisse zu "New Work":

Karlsruhe (ots) -Wie Unternehmen die digitale Transformation erfolgreich gelingtUm zukunftsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen sich mit dem Thema Digitalisierung und damit verbundenen neuen Unternehmens- und Führungskulturen auseinandersetzen. Organisationsstrukturen müssen resilient und flexibel gestaltet werden, um den sich stetig verändernden Anforderungen und Bedingungen gerecht zu werden. Davon können sowohl Arbeitgeber:innen profitieren, die durch neue Führungsstrukturen entlastet werden, als auch Arbeitnehmer:innen, denen neue Arbeitsmodelle eine flexiblere Work-Life-Balance ermöglichen. Gelingt es, den Arbeitsalltag erfolgreich remote zu gestalten, können Unternehmen auch finanzielle Einsparungen erzielen, indem sie zum Beispiel Büroflächen reduzieren und durch die Etablierung eines papierfreien Büros auf technische Geräte wie Drucker verzichten. Solche Maßnahmen minimieren zugleich den ökologischen Fußabdruck.Digitalisierung muss in allen Unternehmensbereichen mitgedacht werdenDoch wie kann es Unternehmen gelingen, sich von den bekannten Strukturen zu lösen und die digitale Transformation erfolgreich umzusetzen? Dass diese bei der gesamten Unternehmensentwicklung und nicht nur von einzelnen Personen oder Abteilungen mitbedacht wird, ist grundlegend für den Erfolg: Nur wenn das gesamte Team bei jedem Unternehmensprozess das Ziel der Digitalisierung mitdenkt, kann diese nachhaltig implementiert werden.Rahmenbedingungen für erfolgreiche virtuelle Zusammenarbeit schaffenEntscheidend hierfür ist wiederum die Motivation des Teams: Wie können Unternehmen dafür sorgen, dass Mitarbeiter:innen gerne virtuell zusammenarbeiten und nicht im Home-Office vereinsamen, wie es über 70 % der Befragten einer aktuellen Studie (https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/benefits/pages/remote-workers-value-flexibility-but-may-feel-isolated.aspx) befürchten? Zugleich wünschen sich viele Menschen die Möglichkeit, flexibel von zu Hause aus zu arbeiten, insbesondere, um Familie und Beruf besser miteinander zu vereinen und lange Arbeitswege zu vermeiden, wie eine Studie der EZB (https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2023/html/ecb.ebbox202301_04~1b73ef4872.en.html) zeigt. Wie lassen sich diese Bedürfnisse kombinieren? Grundlegend für eine angenehme virtuelle Zusammenarbeit ist eine stabile und sichere Kommunikationsplattform, die das gesamte Team miteinander verbindet und eine feste Struktur für die virtuelle Interaktion bietet. Dauerhafte digitale Büroräume und Abteilungen, wie alfaview sie als Digital-Office-Plattform (https://alfaview.com/de/) bietet, ermöglichen online eine nahtlose Zusammenarbeit und konstanten persönlichen Kontakt wie in einem physischen Gebäude. Dass das Prinzip funktioniert, bestätigt Niko Fostiropoulos, Gründer und Geschäftsführer der alfaview gmbh: "Wir arbeiten bereits seit über 10 Jahren erfolgreich digital zusammen: Unser Team sitzt über ganz Europa verteilt - dank alfaview kennen sich dennoch alle persönlich und sind permanent miteinander verbunden."Technik muss sicher und intuitiv seinWesentlich für eine entspannte und unbeschwerte digitale Kommunikation sind darüber hinaus die Aspekte Sicherheit und Datenschutz sowie eine einfache und intuitive Bedienbarkeit der eingesetzten Systeme: Die Technik darf das natürliche soziale Verhalten nicht einschränken, sondern sollte es unterstützen und fördern. Dafür eignet sich eine Videokonferenzsoftware wie alfaview, die nicht nur technisch eine natürliche Kommunikation in der Distanz ermöglicht, sondern auch DSGVO-Konformität (https://alfaview.com/de/dataprotection/) und somit einen hohen Schutz von unternehmensinternen und persönlichen Daten garantiert.Zunehmend komplexe Arbeitswelt erfordert FlexibilisierungNeben einem flexiblen Arbeitsort umfasst neues Arbeiten auch die "Flexibilisierung von Strukturen, hin zu vernetztem oder agilem Arbeiten oder zu interdisziplinären Projekten, die sich immer wieder neu finden", betont New Work-Expertin Inga Höltmann (https://www.accelerate-academy.de/was-ist-new-work/). Die Zusammenarbeit im digitalen Office, in dem das gesamte Team - unterstützt durch die entsprechende Technik - miteinander verbunden ist, fördert diese Flexibilisierung in allen Bereichen. Nur so können sich New Work-Konzepte dauerhaft erfolgreich durchsetzen und eine Lösung für die Herausforderungen der immer komplexeren Arbeitswelt und einer zunehmend unübersichtlichen globalen Situation bieten.Pressekontakt:Sonja Decker:0721-35450-450presse@alfaview.comOriginal-Content von: alfaview GmbH, übermittelt durch news aktuell