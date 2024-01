New Work Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die Anlegerstimmung bezüglich der New Work-Aktie war in den letzten Tagen weitgehend neutral. Weder gab es besonders positive noch negative Entwicklungen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden größtenteils neutral bewertet. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält New Work daher eine neutrale Einschätzung.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie wird durch die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Veränderung der Stimmung unter den Investoren und Internetnutzern bestimmt. Unsere Untersuchung ergab eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für New Work zeigte in letzter Zeit kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der New Work-Aktie bei 107,9 EUR, während der aktuelle Kurs bei 73,2 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 71,54 EUR, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie damit eine neutrale Gesamtbewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 53,47 Punkte, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 49,19, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von New Work in verschiedenen Analysen als neutral bewertet.