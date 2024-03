New Work Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

In den letzten vier Wochen gab es wesentliche Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von New Work in den sozialen Medien. Die Stimmungslage hat sich aufgehellt, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, wodurch vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält New Work daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über New Work vor allem negativ diskutiert. Trotz zwei Tagen mit positiven Themen, überwog die negative Kommunikation an sieben Tagen. Aktuell sind jedoch vor allem positive Themen im Fokus der Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die New Work-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating erhält. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 84,49 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 60,6 EUR liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der 7-Tage-RSI deutet darauf hin, dass New Work momentan überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich somit ein gemischtes Bild für die New Work-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen.