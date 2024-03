New Work Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die New Work-Aktie hat in letzter Zeit eine schlechte charttechnische Bewertung erhalten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -30,48 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist eine Abweichung von -5,67 Prozent auf. Dies führt zu einer insgesamt schlechten Bewertung für das Unternehmen aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie von New Work als neutral bewertet. Die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage und der RSI auf 25-Tage-Basis weisen ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für die New Work-Aktie hin. Beide Werte liegen im neutralen Bereich, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Analyse des Anleger-Sentiments zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Die Diskussionen in den sozialen Medien waren mehrheitlich positiv, und es gab keine starken positiven oder negativen Themen rund um New Work in den letzten Tagen.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für die New Work-Aktie in Bezug auf das Anleger-Sentiment und die technische Analyse.