New Work Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die technische Analyse der New Work-Aktie zeigt gemischte Trends. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 84,49 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 60,6 EUR liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt von 62,91 EUR liegt dagegen nahe dem letzten Schlusskurs (-3,67 Prozent) und führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der 7-Tage-RSI liegt bei 78,07 Punkten, was auf eine "überkaufte" Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder "überkauft" noch "überverkauft" ist.

Das Anleger-Sentiment zeigt eine negative Stimmung in den letzten zwei Wochen, gefolgt von einer positiven Wende in den letzten ein bis zwei Tagen. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die vermehrte Kommunikation über das Unternehmen führt ebenfalls zu einem "Gut"-Rating.

Insgesamt zeigt die technische Analyse gemischte Signale, mit einer überwiegend neutralen Tendenz auf Basis der verschiedenen Indikatoren.