New Work Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Analyse von Aktienkursen umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung rund um das Unternehmen. Laut den Analysten wurden die Kommentare zu New Work in sozialen Medien als neutral eingestuft. Auch die Themen, die in den letzten Tagen in Bezug auf New Work in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren hauptsächlich neutral. Daraus ergibt sich die Gesamteinstufung der Aktie als "Neutral" in Bezug auf die Stimmung.

Im Hinblick auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der New Work-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 90,94 EUR lag. Der letzte Schlusskurs liegt mit 62,9 EUR um -30,83 Prozent darunter, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (66,94 EUR) ergibt sich mit einem letzten Schlusskurs von 62,9 EUR eine Abweichung von -6,04 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die New Work-Aktie einen Wert von 58,33 für RSI7 und 48,26 für RSI25, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung festgestellt, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die New Work-Aktie sowohl in Bezug auf die Stimmung als auch in der technischen Analyse eine "Neutral"-Bewertung erhält.