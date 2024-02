New Work Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die technische Analyse der New Work-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 97,05 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 62,7 EUR liegt, was einem Unterschied von -35,39 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (68,74 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs (-8,79 Prozent). Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der New Work liegt bei 54,26, was auf eine "Neutral"-Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 61, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält die New Work-Aktie für diese Kategorie insgesamt die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für New Work in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem negative Meinungen zur New Work-Aktie veröffentlicht wurden. Zudem befassen sich die Diskussionen vermehrt mit den negativen Themen rund um das Unternehmen. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt mit einer "Schlecht"-Bewertung abgeschlossen.