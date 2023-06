New Work-Aktie: Was tun nach dem Kurseinbruch?

Die Aktie von New Work (NWRK01) notiert aktuell bei 117,20 €, damit erholt sie sich von dem gestrigen starken Rückgang leicht wieder. Insgesamt befindet sie sich seit ihrem Hoch in 2019 mit rund 380 € jedoch in einem langfristigen Abwärtstrend. Den letzten großen Kurseinbruch gab es nach der Senkung der Jahresprognose Anfang Mai, hier ging es um rund ein Drittel runter. Anleger sind verunsichert und fragen sich, wie es weitergeht.