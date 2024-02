New Work Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die New Work Aktie wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 95,52 EUR, was einer Abweichung von -32,58 Prozent zum aktuellen Kurs von 64,4 EUR entspricht. Auch der GD50 von 68,37 EUR weist eine Abweichung von -5,81 Prozent auf, wodurch die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen sich neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft, was auch die Anlegerstimmung widerspiegelt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Dies führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung des Unternehmens.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die New Work Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die New Work Aktie aufgrund der technischen Analyse und des Anleger- sowie Internet-Sentiments ein "Neutral"-Rating.