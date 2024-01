New Work Aktie: Was macht der Markt?

New Work: Stimmung und technische Analyse deuten auf Neutralität hin

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von New Work wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und zeigen eine durchschnittliche Aktivität. Dies lässt auf eine neutrale Einstufung hinsichtlich der Stimmung schließen. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die New Work-Aktie zeigt einen Wert von 100, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Einstufung, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Die Gesamtanalyse der RSIs führt somit zu einem "Schlecht"-Rating.

Die Analyse der New Work-Aktie anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung in sozialen Medien zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um New Work diskutiert wurden, waren überwiegend neutral. Diese Betrachtung führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der New Work-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 106,01 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 71 EUR liegt, was einer Abweichung von -33,03 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt hingegen eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung und die technische Analyse der New Work-Aktie auf Neutralität hindeuten.