New Work-Aktie: Nachfrage schwächt sich ab - Kursprognosen gesenkt!

New Work, der Spezialist für Personalbeschaffung, hat im vergangenen Quartal mit einer geringeren Nachfrage nach seinen Produkten und dem anhaltenden Umbau des Karrierenetzwerks Xing zu kämpfen gehabt. Die Konzernchefin Petra von Strombeck machte deutlich, dass viele Unternehmen zurzeit einen Umstrukturierungsprozess durchlaufen. Dies führt zu Kostensenkungen in der Branche und spiegelt sich daher auch bei New Work in Form von verminderter Rekrutierungsaktivität wider, so die CEO. Trotz dieser Hürden verzeichnet das Unternehmen ein stabiles Wachstum im Bereich Recruiting-Produkte.

Ertragsrücklauf im 2.Quartal!

Im Vergleich zum vorherigen Jahr erlitt New Work im 2. Quartal einen Umsatzrückgang um 2.8% auf 75.80 Millionen Euro.. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sank etwa um 18% auf rund 23...