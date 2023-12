New Work Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für New Work wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 9,82 Punkten, was darauf hindeutet, dass New Work überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Entgegen dem RSI7 ist New Work hier weder überkauft noch überverkauft und erhält daher eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält das New Work-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für New Work in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert und bekommt daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für New Work wurden in den letzten vier Wochen keine außergewöhnlichen Aktivitäten gemessen, weshalb das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über New Work wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch erhält New Work auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der New Work verläuft aktuell bei 112,32 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht", insofern der Aktienkurs selbst bei 74 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -34,12 Prozent aufgebaut hat. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 73,54 EUR angenommen. Dies entspricht für die New Work-Aktie der aktuellen Differenz von +0,63 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".