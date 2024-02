New Work Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation zu setzen. Bei New Work wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 67,5 Punkten, was darauf hinweist, dass die New Work-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 65,34 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für das Wertpapier.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Bei New Work wurde die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für New Work war ebenfalls neutral, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führte.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich New Work war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Dies spiegelte sich darin wider, dass positive Diskussionen kaum aufgezeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an einem Tag und unterhielten sich in den letzten ein bis zwei Tagen weder über positive noch über negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit "Schlecht" führte.

In der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnittskurs der New Work sowie die Distanz zum GD200 und GD50 betrachtet. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich momentan auf 96,02 EUR, während die Aktie selbst bei 63,4 EUR liegt, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist ebenfalls auf eine negative Bewertung hin, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.