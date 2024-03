New Work Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ für die Anleger von New Work. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, positive Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt fünf Tagen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht" aufgrund der verstärkten negativen Themen, über die sich die Anleger in den letzten Tagen unterhalten haben. Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -26,65 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 86,16 EUR mit dem aktuellen Kurs von 63,2 EUR vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die kurzfristige Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt hingegen eine ähnliche Höhe des letzten Schlusskurses (-0,09 Prozent). Daher erhält New Work eine "Neutral"-Bewertung und insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für New Work zeigt, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 36,13 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 52,11 Punkten liegt. Somit wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung für New Work.

Insgesamt zeigt sich, dass die Anlegerstimmung, die technische Analyse und der Relative Strength Index auf "Neutral" für die Aktie hindeuten.