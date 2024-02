New Work Aktie: Immer langsam!

Die New Work-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 90,61 EUR für den Schlusskurs erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 61,5 EUR, was einer Abweichung von -32,13 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 66,75 EUR zeigt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,87 Prozent Abweichung) eine negative Entwicklung, weshalb auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die New Work-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien hat sich für New Work in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen, was zu einer Einschätzung "Neutral" führt.

Um zu beurteilen, ob die New Work-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der Relative Strength Index (RSI) wird hierbei als Indikator aus der technischen Analyse verwendet. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (62,96 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (52,36 Punkte) zeigen, dass die New Work-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.