New Work Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die New Work-Aktie hat in den letzten Tagen einen Kurs von 59,7 EUR erreicht, was einem Rückgang von 7,4 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, bedeutet. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Aktie auch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -31,9 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Medien war die Stimmung der Marktteilnehmer gegenüber New Work in den letzten Tagen neutral. Es gab zwei positive und ein negatives Feedback, während an sechs Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält New Work eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In den letzten Wochen wurde bei New Work eine positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies zeigt sich darin, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien tendenziell positiv über das Unternehmen sprechen. Daher wird dieses Kriterium mit "Gut" bewertet. Die Diskussion über das Unternehmen war in letzter Zeit ebenfalls intensiver, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält New Work somit für diese Stufe ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die New Work-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 64, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben. Über die letzten 25 Handelstage betrachtet, ist der RSI weniger volatil und liegt bei 58,62, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für New Work.