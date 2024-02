New Work Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

In den letzten vier Wochen gab es bei New Work keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet. Es wurden weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt. Somit erhält New Work insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An den meisten Tagen waren die Anleger insgesamt neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen New Work gesprochen. Aus diesem Grund wird die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der New Work verläuft aktuell bei 89,94 EUR. Da der Aktienkurs selbst bei 61,5 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -31,62 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt derzeit -7,31 Prozent, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für New Work zeigt, dass die Aktie momentan als "Schlecht" eingestuft wird, da sie überkauft ist. Beim 25-Tage-RSI wird das Wertpapier jedoch mit "Neutral" eingestuft. Somit wird New Work insgesamt mit "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.