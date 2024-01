New Work Aktie: Einfach unglaublich

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In letzter Zeit wurde auch die Aktie von New Work in den sozialen Medien stark diskutiert. Dabei wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Markt in den letzten Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um New Work, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die New Work-Aktie beträgt aktuell 6, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 57,29, was darauf hindeutet, dass New Work weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der New Work verläuft aktuell bei 99,81 EUR. Da der Aktienkurs selbst bei 66,2 EUR liegt, was einem Abstand von -33,67 Prozent entspricht, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 69,68 EUR, was einer Differenz von -4,99 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis dieser beiden Zeiträume lautet somit "Neutral".

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von New Work eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt. Damit wird New Work insgesamt als "Neutral" eingestuft.