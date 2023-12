New Work Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die New Work-Aktie wird nach einer technischen Analyse als "Neutral" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt einen Abweichung von -34,12 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 74 EUR. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI zeigt, dass die New Work-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI25 hingegen deutet darauf hin, dass New Work weder überkauft noch überverkauft ist und erhält daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gibt. Ebenso ist die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die New Work-Aktie führt.

In den letzten zwei Wochen wurde die New Work-Aktie von privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet. Trotzdem wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.