New Work Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei New Work. Weder eine tendenziell positive noch eine tendenziell negative Stimmung konnte in den sozialen Medien festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke und die Veränderung der Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 52,38 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung der New Work-Aktie hinweist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis von 59,65 Punkten deutet auf eine neutrale Bewertung hin.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber New Work eingestellt waren. Es gab sowohl positive als auch negative Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Daher erhält New Work eine "Schlecht"-Einschätzung hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der New Work-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 87,35 EUR. Der letzte Schlusskurs von 60,4 EUR weicht somit um -30,85 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 64,18 EUR eine Abweichung von -5,89 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt erhält die New Work-Aktie daher für die Stimmung, den RSI und die technische Analyse überwiegend neutrale oder negative Bewertungen.