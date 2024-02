New Work Aktie: Da kann man verrückt werden!

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und das Interesse der Anleger und kann diese sogar beeinflussen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei New Work wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von New Work mit 64,6 EUR derzeit -4,83 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer neutralen kurzfristigen Einschätzung führt. Über die vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum gleitenden Durchschnitt von -31,29 Prozent als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Die Diskussionen über New Work in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen neutral bewertet werden sollte.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein Indikator, der das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum bewertet. Der RSI von New Work liegt bei 11,11, was zu einer positiven Bewertung führt, während der RSI25 bei 58,44 liegt und somit zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut".