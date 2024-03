New Work Aktie: Da kann man nur noch staunen

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken hauptsächlich negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte an fünf Tagen rot, was bedeutet, dass es keine positiven Diskussionen gab. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In diesen Tagen haben die Anleger vermehrt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen New Work gesprochen. Basierend auf diesen Informationen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und das Anleger-Sentiment wird insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Bei der technischen Analyse zeigt sich eine Abweichung von -26,65 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen beträgt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage aktuell 63,26 EUR, was einer Abweichung von nur -0,09 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik und insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für das Unternehmen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 36,13 Punkte, was bedeutet, dass New Work momentan als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,11, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für das Wertpapier führt. Insgesamt wird New Work für diesen Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Dadurch erhält das Unternehmen insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Stimmungslage in sozialen Netzwerken überwiegend negativ ist und das Anleger-Sentiment insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird. Die technische Analyse und der Relative Strength Index führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie von New Work. Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für das Unternehmen.