New Work Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der gleitende Durchschnittskurs der New Work liegt aktuell bei 107,9 EUR, während der Aktienkurs selbst bei 73,2 EUR liegt, was einer Distanz zum GD200 von -32,16 Prozent entspricht und als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 71,54 EUR, was die Aktie aus dieser Sicht mit einem Abstand von +2,32 Prozent als "Neutral" einstuft. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für New Work, so ergibt sich ein 7-Tage-RSI von 53,47 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI von 49,19 bestätigt ebenfalls diese "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung und der Buzz in Bezug auf die Aktie von New Work wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderungen in der Stimmung ergaben eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum entspricht einem "Neutral"-Rating, wodurch die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten in den letzten Tagen eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber New Work. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral aufgenommen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält New Work daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.