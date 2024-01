New Work Aktie: Bitte nicht vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "Neste":

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen in Bezug auf die Stimmung oder die Kommunikationsfrequenz über die Aktie von New Work in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie von uns als "Neutral" bewertet. Sowohl die Stimmungslage als auch die Häufigkeit der Diskussionen haben sich nicht wesentlich verändert.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die New Work-Aktie derzeit mit einem Wert von 49,62 als weder überkauft noch -verkauft eingestuft wird. Auch der RSI25, der die relative Bewegung über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, weist mit einem Wert von 51 auf ein neutrales Signal hin. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "Neutral"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Sowohl positive als auch negative Themen wurden in Bezug auf das Unternehmen New Work nicht diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie auch hier von uns als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse des aktuellen Kurses der New Work-Aktie zeigt, dass der Kurs von 72,2 EUR derzeit um 32,79 Prozent unter dem GD200 (107,43 EUR) liegt, was ein schlechtes Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 71,62 EUR, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der New Work-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.