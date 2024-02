New Work Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Stimmung und das Buzz im Internet können die Einschätzungen für Aktien maßgeblich beeinflussen. Bei New Work wurde eine mittlere Diskussionsintensität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls auf "Neutral" setzt.

Die Analysten haben auch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen berücksichtigt. Die Kommentare und Befunde zu New Work waren neutral, und die Themen in den sozialen Medien waren ebenfalls hauptsächlich neutral. Daher wird die Aktie auch in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die New Work-Aktie. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ergibt für die Aktie einen Wert von 58,33 für den RSI7 und 48,26 für den RSI25, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der New Work-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 90,94 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 62,9 EUR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -30,83 Prozent und einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 66,94 EUR eine Abweichung von -6,04 Prozent und führt zu einem "Schlecht"-Rating auf kurzfristiger Basis.

Insgesamt erhält die New Work-Aktie daher sowohl auf Basis des Relative Strength-Index als auch in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"- bzw. "Schlecht"-Rating.